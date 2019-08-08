وصل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو الى مدينة ميلانو ليل الأربعاء الخميس تمهيدا لخضوعه للفحص الطبي والانتقال المحتمل الى إنتر الإيطالي بعد توصل الناديين الى اتفاق يقضي بانتقاله في صفقة قد تصل الى 80 مليون يورو، بحسب تقارير صحافية في البلدين.

وأظهرت أشرطة مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبال أنصار إنتر للوكاكو في المطار وراحوا يهتفون "لوكاكو لنا".

ونشر وكيل أعمال لوكاكو الإيطالي فيديريكو باستوريلو صورة له ليل الأربعاء برفقة المهاجم الدولي، على متن طائرة خاصة، مرفقة بتعليق "جاهز للتحليق...في الطريق الى ميلانو".

وسبق لمدرب إنتر أنطونيو كونتي أن أكد رغبته في الحصول على خدمات لوكاكو، لكن مانشستر يونايتد رفض ثلاثة عروض تقدم بها النادي الإيطالي، قبل أن يوافق في نهاية المطاف على انتقال قد تصل كلفته، مع الحوافز والمكافآت، الى 80 مليون يورو، بحسب التقارير.

ولم يخض لوكاكو أي مباراة في صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد في الدوري الإنكليزي الممتاز الذي ينطلق الجمعة، حتى أنه غاب عن التمارين في الأيام الثلاثة الأخيرة، وشارك في تمارين ناشئي فريقه السابق أندرلخت البلجيكي.

وشكل لوكاكو مدار تقارير صحافية في الآونة الأخيرة عن انتقال الى إيطاليا بعد موسمين أمضاهما مع "الشياطين الحمر"، في أعقاب انتقاله من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني في صيف 2017، في صفقة قياسية في حينه بين ناديين إنكليزيين.

وكان اسم لوكاكو ورد ضمن صفقة محتملة تشمل رحيله الى يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، مقابل قدوم الأرجنتيني باولو ديبالا من نادي "السيدة العجوز" الى "الشياطين الحمر". لكن التقارير الصحافية أخيرا أفادت أن النادي الإنكليزي طوى صفحة احتمال التعاقد مع الأرجنتيني بسبب مطالب مبالغ بها لجهة الراتب ومن وكيل أعماله.