لهذه الأسباب انتدب تشيلسي حكيم زياش! من قبل beIN SPORTS September 11, 2020 11:14 0:40 دقيقة في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، كشف مدرب تشيلسي فرانك لامبارد عن الأسباب التي دفعته للتعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش. مقابلات تقارير إخبارية فرانك لامبارد تشيلسي حكيم زياش -آخر الفيديوهات 11:00 دقيقة موجز الأخبار 2:22 دقيقة مدرب لانس يشكر لاعبيه بعد الانتصار الكبير 2:42 دقيقة توخيل: "كنا نتوقّع صعوبة مواجهة لانس" 2:44 دقيقة فيراتي: عانينا من الغيابات وخضنا مباراة غريبة 3:19 دقيقة لانس يفاجئ باريس سان جيرمان 0:59 دقيقة رابطة الدوري الممتاز تصدر بياناً بشأن نيوكاسل 0:24 دقيقة وولفرهامبتون يضمّ "فيتينيا" على سبيل الإعارة 0:50 دقيقة الاتحاد الدولي لألعاب القوى ينشر تقريره المالي 0:28 دقيقة لابرون رئيساً لرابطة محترفي كرة القدم في فرنسا 0:29 دقيقة السويسري هيرشي بطل المرحلة 12 من طواف فرنسا