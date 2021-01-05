لمحات فنية مميزة من الـ"بريميرليغ" في ديسمبر من قبل beIN SPORTS January 5, 2021 18:56 0:52 دقيقة شهر ديسمبر كان مليئا بالمهارات الفردية الرائعة للاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز، رابطة الـ"بريميرليغ" جمعت هذه اللمحات المميزة عبر هذا المقطع الذي نقدمه لكم. الدوري الإنكليزي الممتاز مواقف وطرائف رياضية بريميرليغ -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة ألينيا يقترب من خيتافي 0:30 دقيقة أتلتيكو مدريد مهتم بويليان جوزيه 2:43 دقيقة إدريسي يواصل البحث عن مشاركات أكثر 0:30 دقيقة بيولي يكشف مصير مشاركة إبراهيموفيتش أمام يوفنتوس 2:29 دقيقة لابورتا يتحدث لـbeIN SPORTS في مقابلة حصرية 1:02 دقيقة بوتشيتينو: "تدريب سان جيرمان بمثابة حلم" 0:52 دقيقة لمحات فنية مميزة من الـ"بريميرليغ" في ديسمبر 0:57 دقيقة اتحاد أميركا الجنوبية يدعم كافاني 0:29 دقيقة برشلونة يزفّ نبأ سارًا لجماهيره 0:42 دقيقة ناصر العطية يفوز بالمرحلة الثالثة من رالي داكار