لماذا أقالت إدارة تشيلسي لامبارد؟ من قبل beIN SPORTS January 25, 2021 19:44 1:41 دقيقة إقالة لامبارد من تدريب تشيلسي جاءت كنتيجة منطقية بعض الشيء بسبب أداء الفريق الإنكليزي وموقعه على سلم الترتيب، فما هي أبرز الأرقام والإحصاءات؟ تقارير إخبارية فرانك لامبارد تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة تعثر وصول وفد التفتيش ووزارة الشباب والرياضة توضح 1:41 دقيقة لماذا أقالت إدارة تشيلسي لامبارد؟ 1:00 دقيقة الشمال يبلغ ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 3:12 دقيقة يوسف النصيري في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 3:20 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 3:33 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 1:17 دقيقة بارتي تواصل استعداداتها لبطولة أستراليا 0:30 دقيقة مصرع رئيس نادٍ برازيلي و4 لاعبين بتحطم طائرة 1:08 دقيقة بالميراس يترقب مواجهة مواطنه سانتوس في النهائي 1:04 دقيقة أوزيل يشارك في تدريبات فنربخشة للمرة الأولى