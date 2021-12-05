لقاء خاص مع هاري ماغواير من قبل beIN SPORTS December 5, 2021 10:19 1:32 دقيقة قال هاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد في لقاء خاص مع beIN SPORTS إنه يقوم بدوره كقائد للفريق خاصة في اللحظات الصعبة ويساعده في هذا الدور عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين تزخر بهم تشكيلة يونايتد. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز هاري ماغواير -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة مجسم كأس العالم يحط الرحال بالأرجنتين 1:32 دقيقة لقاء خاص مع هاري ماغواير 3:59 دقيقة رانغنيك يستهل مشواره مع يونايتد أمام كريستال بالاس 0:17 دقيقة إلغاء اشتراط بطاقة المشجع لدخول الملاعب 4:23 دقيقة سان جيرمان ينتزع تعادلاً صعباً من لانس 3:09 دقيقة ريال مدريد يعزّز صدارته بفوزه على سوسييداد 3:51 دقيقة الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة فلسطين والسعودية 0:19 دقيقة مدرب فلسطين غير راضٍ عن النتيجة 0:44 دقيقة عبد الله الحمدان: "سندخل مباراة المغرب بهدف الفوز" 2:15 دقيقة تعادل فلسطين والسعودية يؤهل المغرب