لقاء خاص مع ميكل أرتيتا مدرب نادي آرسنال July 23, 2020 14:30 9:55 دقيقة شاهدوا المقابلة الكاملة لمدرب فريق آرسنال الإنكليزي ميكل أرتيتا مع مذيع قنواتنا أيمن جاده مقابلات آرسنال ميكل أرتيتا -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة باخ واثق من نجاح أولمبياد طوكيو 1:45 دقيقة حملة فحوصات موسّعة للرياضيين في العراق 0:55 دقيقة ليدز يُطيح بتشارلتون 2:27 دقيقة إقبال متزايد في ماليزيا على رياضة "الفوت غولف" 0:56 دقيقة كلوب: أنا سعيد ومحظوظ وهذه الكأس خاصة! 1:24 دقيقة صلاح يتحدث عن الكأس الغالية وفرحة لاعبي ليفربول 13:50 دقيقة بعد 30 عاماً..ليفربول يرفع كأس الدوري! 4:59 دقيقة ليفربول يستعرض أمام تشيلسي في ليلة احتفاله باللقب 3:52 دقيقة تعادل إنتر يفتح الطريق أمام يوفنتوس للتتويج الخميس 0:42 دقيقة هدف ارنولد يطغى على سحر القمة بين ليفربول وتشيلسي