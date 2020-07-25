هل سيتخلى غوارديولا عن فلفسته الكروية بعد خسارة الدوري الإنكليزي؟

ماذا قال غوارديولا عن تجربته مع مانشستر سيتي وعن علاقته بادارة النادي وهو مقبل على موسمه الخامس تواليا؟

غوارديولا يكشف عن اسماء اللاعبين المتوقع تعاقدهم مع السيتيزنس في الميركاتو المقبل.

غوارديولا عاشق التدريب والمحب للفوز بالألقاب يعد جماهير سيتي بالعمل على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

هل يستحق أحد لاعبي مانشستر سيتي الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لهذا الموسم؟

كما تطرق الإسباني للعديد من المواضيع الشيقة الأخرى...تابعوا اللقاء الخاص كاملا، فرجة ممتعة للجميع