لندن - سامي سهمود

كانت إدارة دورتموند آنذاك تدرس عرضين، أحدهما من فريق غوانغجو إفرغراند الصيني والآخر من أرسنال الأنكليزي، لكن اوباميانغ كان قد حدد وجهته الجديدة، ومن أجل تأكيد خياره استعان بصديق قديم.



تبادل أوباميانغ العديد من الرسائل النصية مع هنريك مختاريان الذي كان قد سبقه إلى أرسنال إثر صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد انتقل بموجبها اللاعب التشيلي الى ملعب اولترافورد.

وفي مقابلة خاصة مع beIN SPORTS كشف أوباميانغ عن المزيد من التفاصيل عن تلك الواقعة مع مختاريان وقال:"قبل انضمامي -لأرسنال- تبادلنا الكثير من الرسائل النصية ولقد قدم لي نصائح جيدة بالقدوم إلى هنا".



وأضاف أوبماميانغ: "من الجيد رؤيته واللعب معه مرة أخرى، إنه شخص ولاعب عظيم، وأنا سعيد بالتواجد معه".



اللعب تحت إشراف أرسين فينغر

ورغم الفترة القصيرة التي قضاها أوباميانغ لاعباً تحت إشراف أرسين فينغر إلا أنه عبر عن شعوره بالسعادة باللعب لمدرب كبير:" كان أمراً جيداً اللعب لأرسين فينغر لاني أعرفه من فترة طويلة وهو أسطورة".

وفضل اللاعب الغابوني تجنب الاجابة عن الفرق بين فينغر والمدرب الحالي لأرسنال أوناي إيمري وقال: "لا أحب الحديث عن الفروق بين المدربين لانهم مختلفين.. أوناي إيمري لديه أسلوبه الخاص والأمر يسير بصورة جيدة".

شراكة هجومية مع لاكازيت

ومنذ انضمامه للمدفعجية شكل أوباميانغ مع اللاعب الفرنسي أليكساندر لاكازيت شراكة هجومية فعالة فاللاعبان سجلا 34 هدفاً في مختلف المسابقات وساهما بصناعة 12 هدفاً أيضاً هذا الموسم.

وقد يكون السبب وراء هذه الشراكة الفتاكة هو طبيعة العلاقة التي تجمع اللاعبين خارج الملعب وميدان التدريب.

ويقول اوباميانغ "هناك شعور طيب يجمعني بلاكازيت، فكلانا يتحدث الفرنسية، لذا من السهل التواصل معه...نحب قضاء أوقات المرح سوياً".

ويضيف" نتبادل الرسائل النصية كل يوم وهو رجل رائع، نتقابل أحياناً خارج الملعب لتناول وجبة، ولدينا شراكة ممتازة".



ديربي شمال لندن

في 18 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي سجل أوباميانغ هدفين ضد توتنهام في ديربي شمال لندن ما جعله أحد المهاجمين المفضلين لجماهير الفريق.

ويستذكر أوباميانغ الهدف الثاني تحديداً بالكثير من السعادة :"الهدف الثاني في توتنهام في لقاء الديربي الأول كان واحداً من أجمل اهدافي في البريمرليج، والشعور كان لا يصدق، الشعور كان جنونياً إلى درجة إنني لم أعرف كيفية الاحتفال به".

وأضاف :"عندما تحرز في هذا النوع من المباريات تغمرك بالسعادة خصوصاً أننا فزنا بالمباراة والشعور كان رائعاً".



ديربي دورتموند هو الأقوى

وكلاعب سابق في سانت إيتان ودورتموند لعب أوباميانغ في مباريات ديربي ضد ليون في فرنسا وشالكة في ألمانيا لكنه يجزم بأن ديربي دورتموند شالكه هو الأعظم بسبب قوة المنافسة بين جماهير الفريقين.

وقال اوباميانغ: "قد لعبت ديربيات مع فريق سات إيتيان ودورتموند، وهما ديربيان عظيمان، لكن أعتقد أن ديربي دورتموند هو الأعظم بسبب حجم التنافس".