لقاء بحسابات مختلفة بين نوتنغهام ومانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS April 16, 2023 10:53 2:59 دقيقة مواجهة على ملعب سيتي غراوند بين فريقين أحدُهما على حافة منطقة الهبوط وهو المستضيف نوتنغهام فورست الساعي للبقاء والآخر على مشارف دوري الأبطال وهو مانشستر يونايتد. تقارير إخبارية نوتنغهام فورست الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة مونتاغلياني يرحب بمشاركة قطر في الكأس الذهبية 0:45 دقيقة عماد محمد يأمل تدريب منتخب العراق الأول مستقبلاً 2:59 دقيقة لقاء بحسابات مختلفة بين نوتنغهام ومانشستر يونايتد 2:55 دقيقة آرسنال يلاقي وست هام في ديربي منتظر 2:17 دقيقة برشلونة يبحث عن النقاط الثلاث عندما يلاقي خيتافي 0:36 دقيقة ليونيل ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو 4:39 دقيقة ريال مدريد يعود بفوز من أرض قاديش 4:30 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمّة أمام لونس 0:44 دقيقة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يفوز على بروكلين نتس 1:04 دقيقة مبابي يواصل كتابة التاريخ