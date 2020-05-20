لا مخاوف في ليستر من عودة التدريبات الجماعية من قبل beIN SPORTS May 20, 2020 12:07 1:29 دقيقة أكد مدرب ليستر سيتي الإنكليزي، بريندن رودجرز، عدم وجود مخاوف لديه أو لدى اللاعبين من العودة إلى التدريبات الجماعية نظراً للبيئة الآمنة التي وفرتها إدارة النادي. -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة مدرب أونيون برلين يعود إلى قيادة الفريق 2:00 دقيقة إعادة انتخاب "تابيا" رئيساً للاتحاد الأرجنتيني 0:34 دقيقة اتحاد الكرة الكويتي يحدد موعد عودة نشاطه 0:50 دقيقة حكومة بافاريا توافق على إقامة نصف نهائي الكأس 0:29 دقيقة مساعد مدرب بيرنلي يصاب بفيروس كورونا 1:29 دقيقة لا مخاوف في ليستر من عودة التدريبات الجماعية 0:49 دقيقة اليويفا يفكر في تغيير نظام بطولتي الأندية 2:09 دقيقة أتلتيكو مدريد ينتقل لمرحلة التدريبات الجماعية 3:31 دقيقة ما هي آخر المستجدات في إنكلترا؟ 3:09 دقيقة مصير الدوري الإيطالي سيتحدد في 28 أيار/مايو