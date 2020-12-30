وعلت بعض الأصوات المطالبة بإيقاف المنافسات قسريًا للحد من تفشي الوباء، إلا أن الرابطة أكدت في بيان أنها "لم تناقش إيقاف الموسم ولا تخطط للقيام بذلك".

وأرجئت الأربعاء المباراة التي كانت مقررة بين توتنهام وضيفه فولهام لوجود إصابات في صفوف الأخير بعدما تأجلت الاثنين مواجهة مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون لحالات إيجابية في صفوف الأول.

وكانت الرابطة أعلنت الثلاثاء تسجيل 18 إصابة بين لاعبين وأفراد من طواقم الأندية وهو رقم قياسي يسجل منذ بدء إجراء الفحوصات الاسبوعية في أيار/مايو الفائت.

وظهرت هذه الحالات في الفحوصات التي خضع لها 1479 لاعبًا وموظفًا بين الاثنين 21 كانون الاول/ديسمبر والأحد 27 كانون الاول/ديسمبر، وهي أرقام مقلقة يجب أخذها بعين الاعتبار كون معدل الانتشار في الدوري الممتاز أعلى منه في المدن الكبرى الأكثر تضررًا في إنكلترا.

وقبل قليل من الاعلان عن إرجاء المباراة، علق مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو بسخرية على فيديو نشره في حسابه على انستاغرام ظهر فيه لاعبوه ينتظرون مصير اللقاء "المباراة الساعة السادسة مساء. لا نعرف بعد ما اذا كنا سنلعب. أفضل دوري في العالم".

"توقف المنافسات"

عاود الفريق الأول لمانشستر سيتي بعد ظهر الأربعاء التمارين على أن يبقى القسم الأكبر من المركز التدريبي مغلقًا وذلك بعد أن أقفله بالكامل لمدة 48 ساعة إثر إعلانه الاثنين عن حالات جديدة في صفوفه. ولا تزال المواجهة المرتقبة أمام مضيفه تشيلسي في المرحلة السابعة عشرة في الدوري الاحد مجهولة المصير.

وسبق لسيتي أن أعلن يوم عيد الميلاد إصابة أربعة أفراد في النادي بالفيروس هما المدافع كايل ووكر والمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس إضافة الى عاملَين في طواقم الفريق.

وكان شيفيلد يونايتد المتذيل كشف عن وجود إصابات في صفوفه، إلا أن 18 لاعبًا كانوا متاحين للمواجهة التي خسرها بهدف نظيف أمام مضيفه بيرنلي الثلاثاء، فيما غاب المدرب النمساوي لساوثمبتون رالف هازنهوتل عن اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي امام ضيفه وست هام يونايتد لإصابة أحد أفراد عائلته بكوفيد-19.



خطر على كأس إنكلترا؟

كانت المباراة الأولى التي تأجلت هذا الموسم في الدوري بسبب كوفيد-19 مقررة بين استون فيلا ونيوكاسل في الرابع من الشهر الجاري.

حتى هذه المرحلة، لم يتأثر جدول البطولة كثيرًا. لكن موسم 2020-2021 بدأ متأخرًا بشهر عن المواسم السابقة بعدما استمر الفائت حتى شهر تموز/يوليو إثر توقف قسري لثلاثة آشهر بين آذار/مارس وحزيران/يونيو.

إلا أن النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد أعرب عن خشيته من تأثير الاستراحة على جدول مزدحم أصلاً بالمباريات "لا أرى فائدة من أخذ استراحة، مهما كان اسمها. متى سنلعب المباريات؟".

في حين أن الوضع الصحي في بريطانيا يبدو مقلقًا منذ ظهور السلالة الجديدة، ما أدى إلى تسجيل رقم قياسي في الاصابات هذا الاسبوع، فإن إجراء تعديلات على الجدول سيشكل معضلة كبيرة.

بين الثامن والعاشر من كانون الثاني/يناير، ستنافس أندية الدوري الممتاز في كأس الاتحاد الإنكليزي وستسافر أو تلتقي مع اندية من الدرجات الأدنى التي ليس لديها نفس البروتوكولات الصحية.

إذ من المقرر اقامة 14 مباراة بين اندية الدوري الممتاز والدرجات الأدنى. لكن رابطة الدوري الممتاز طمأنت الأربعاء بالإعلان عن تكفلها بإجراء الفحوصات لاندية الدرجات الدنيا.

وكانت الرابطة أكدت الثلاثاء أن البروتوكول الصحي المطبق لا يزال صارمًا بما فيه الكفاية لتحاشي توقف المنافسات كما حصل الموسم الفائت.

وكتبت في بيان "تثق رابطة الدوري الممتاز بشكل كامل في بروتوكولاتها وقواعدها، والطريقة التي تلتزم بها جميع الأندية وتطبقها".