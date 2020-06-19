لامبارد يمتدح فيرنر June 19, 2020 18:48 0:51 دقيقة قال فرانك لامبارد مدرّب تشيلسي إنّ التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر سيعزّز قوة الفريق في الموسم المقبل بالنّظر للإمكانيات الكبيرة التي يتمتّع بها اللاعب. تشيلسي -آخر الفيديوهات 11:45 دقيقة موجز الأخبار 3:41 دقيقة مانشستر يونايتد ينجو من الخسارة أمام توتنهام 0:28 دقيقة انتصارات فياريال القيصرية تتجدد وأمل الأبطال ينتعش 0:36 دقيقة ساوثهامبتون يعمّق جراح نوريتش سيتي 2:15 دقيقة إشبيلية يشعل الدوري الإسباني بتعادله مع برشلونة 0:29 دقيقة تشيلسي مستعد للتفريط في خدمات كانتي ! 1:03 دقيقة نيمار يخسر "قضيته" أمام برشلونة 2:58 دقيقة الأندية المصرية تستأنف التدريبات 0:31 دقيقة زطشي لن يترشّح لعهدة جديدة 0:51 دقيقة لامبارد يمتدح فيرنر