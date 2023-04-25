لامبارد يعلن غياب ماونت وجيمس حتى نهاية الموسم من قبل beIN SPORTS April 25, 2023 22:45 0:51 دقيقة قال فرانك لامبارد مدرب تشلسي إن اللاعبين مايسون ماونت وريس جيمس سيغيبان عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام برينتفورد في الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز فرانك لامبارد ريس جيمس مايسون ماونت تشلسي -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة لامبارد يعلن غياب ماونت وجيمس حتى نهاية الموسم 1:13 دقيقة تشافي: "ما حققه برشلونة هذا الموسم إنجاز أعتز به" 0:32 دقيقة برشلونة يواصل تحضيراته لمواجهة فاييكانو 1:31 دقيقة كاستيانوس يتحدث عن الـ"سوبر هاتريك" أمام الريال 4:43 دقيقة جيرونا يصدم ريال مدريد بـ"سوبر هاتريك" كاستيانوس 6:10 دقيقة العربي إلى نهائي كأس أمير دولة قطر 0:44 دقيقة توتنهام يعتذر لجماهيره 0:56 دقيقة هل يُبعد يوفي عن البطولات الأوروبية لعام ؟ 1:41 دقيقة لاعبو مانشستر سيتي جائعون للمزيد من الألقاب 3:23 دقيقة ريال مدريد يحل ضيفاً على جيرونا