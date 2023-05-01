لامبارد يشيد بآرسنال قبل الديربي المنتظر من قبل beIN SPORTS May 1, 2023 19:08 1:02 دقيقة تحدث فرانك لامبارد مدرب تشلسي عما إذا كان الوقت مناسباً للغانرز للعب هذه المباراة بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق ضد مانشستر سيتي. وأكد لامبارد أنّ آرسنال قدم موسماً كبيراً وبإمكانه تقديم ردة فعل قوية بعد هذه الخسارة. مقابلات آرسنال تشلسي فرانك لامبارد -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة أنشيلوتي يشير إلى صعوبة مواجهة ريال سوسييداد 1:02 دقيقة لامبارد يشيد بآرسنال قبل الديربي المنتظر 0:59 دقيقة برشلونة جاهز لتجاوز أوساسونا 1:21 دقيقة أرتيتا يعترف بأنّ مسألة اللقب تعتمد على نتائج سيتي 0:29 دقيقة شفيونتيك تواصل تألقها وتأهل تاريخي لشريف 0:53 دقيقة ألكاراث يتخطى ديميتروف ومدفيديف ينتصر بصعوبة 0:29 دقيقة بورتو يشدد الخناق على بنفيكا 0:45 دقيقة مواجهة حاسمة بين ليستر وإيفرتون 0:47 دقيقة الكاف يدين سلوك بعض المشجعين في دوري أبطال إفريقيا 1:26 دقيقة المنتخب المغربي يتغلّب على نظيره الجنوب إفريقي