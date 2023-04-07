لامبارد يسعى لإعادة الفريق للطريق الصحيح من قبل beIN SPORTS April 7, 2023 15:19 2:26 دقيقة قال فرانك لامبارد، المدربُ المؤقت لنادي تشلسي، إنه متحمسٌ لبَدء العمل مع الفريق مجدداً، مشيراً إلى سعيه لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح رغم ضيق الزمن وتعدد المباريات. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز تشلسي فرانك لامبارد -آخر الفيديوهات 2:00 دقيقة ساو باولو يفوز على تيغري 2:56 دقيقة بوكا جونيورز يتعادل مع موناغاس 0:39 دقيقة ليدز يونايتد يمدد عقد جاك هاريسون حتى عام 2028 0:54 دقيقة برينتفورد يصدر بياناً بعد اعتقال أحد مشجعيه 2:26 دقيقة لامبارد يسعى لإعادة الفريق للطريق الصحيح 3:10 دقيقة لونس يستضيف ستراسبورغ وعينه على النقاط الثلاث 0:51 دقيقة إشبيلية ينشد تجاوز عقبة سيلتا فيغو 3:15 دقيقة زيكو يدعم فكرة التعاقد مع أنشيلوتي لتدريب البرازيل 0:42 دقيقة التونسيّة أنس جابر إلى ربع نهائي بطولة تشارلستون 1:56 دقيقة ميامي يبقي على حظوظه بالتأهل المباشر للـ"بلاي أوف"