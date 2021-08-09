لامبارد يتوقع منافسة ساخنة في الموسم الجديد من قبل beIN SPORTS August 9, 2021 22:12 0:54 دقيقة أكد المدرب السابق لتشيلسي فرانك لامبارد أن الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز سيكون غاية في الإثارة مشيرا إلى أن المنافسة على اللقب لن تقتصر على فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز فرانك لامبارد تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة لامبارد يتوقع منافسة ساخنة في الموسم الجديد 0:43 دقيقة روسي ينتقد معيار السلامة على حلبة ريد بول 1:11 دقيقة كولينز تحرز لقب بطولة سان خوسيه 1:21 دقيقة بوركينا فاسو تستقبل بطلها التاريخي زانغو 2:04 دقيقة العلم الأولمبي يصل إلى باريس 1:02 دقيقة الترجي يقدم مدربه الجديد الجعايدي لوسائل الإعلام 1:31 دقيقة والكوت يتحدث عن أثر الخبرات المكتسبة على مسيرته 0:39 دقيقة احتفاء كبير بالبعثة الروسية المشاركة في الأولمبياد 2:54 دقيقة رئيس الوزراء الياباني يشكر شعبه 0:37 دقيقة برشلونة يعلن غياب أغويرو 10 أسابيع بسبب الإصابة