لامبارد يتحدث عن أولويات إيفرتون في الموسم الجديد من قبل beIN SPORTS August 3, 2022 20:53 1:11 دقيقة أكد فرانك لامبارد مدربُ إيفرتون أن أولويتَه خلال الموسم الجديد هي ظهور الفريق بشكل متجانس حتى ينعكس ذلك على النتائج. مضيفاً في تصريح حصري لـbeIN SPORTS أن بعض الأمور تتطلب وقتاً للعمل عليها والحصول على النتائج المرجوة. مقابلات إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز فرانك لامبارد -آخر الفيديوهات 3:23 دقيقة تسمية الطواقم التدريبية للمنتخبات العراقية 0:32 دقيقة العين يوقع مع اللاعب المهدي موباريك 1:16 دقيقة الإسبانيان غالان وليبرون إلى ربع النهائي 1:11 دقيقة لامبارد يتحدث عن أولويات إيفرتون في الموسم الجديد 0:45 دقيقة كاسبر شمايكل يرحل رسمياً إلى نيس الفرنسي 0:39 دقيقة تعرف على حكم مباراة كأس السوبر الأوروبية 0:48 دقيقة ضربة مبكرة لإيفرتون قبل مباراة تشيلسي 8:54 دقيقة آخر الأخبار والتطورات بعد عقوبة عبد الرزاق حمدالله 0:42 دقيقة (تقارير) ديباي يقتنع بنهاية رحلته مع برشلونة 1:06 دقيقة تعرض أكثر من نصف لاعبي الدوري الممتاز للإساءة