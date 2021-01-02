لامبارد واثق من قدرة تشيلسي على تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS January 2, 2021 09:46 1:41 دقيقة قبل مواجهة مانشستر سيتي غداً الأحد أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ثقته في قدرة فريقه على تسجيل نتيجة إيجابية مُتمنيا تحقيق فوز يُعيد الـ"بلوز" إلى السكة الصحيحة. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي البلوز تشيلسي -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة عقوبات تأديبية بحق جونسون وكودي وكايلب 2:17 دقيقة أوساكا تدخل عالم القصصِ المصورة 0:33 دقيقة الرجاء البيضاوي يبلغ ثمن نهائي كأس العرش المغربي 2:37 دقيقة دونتشيتش يقود دالاس إلى تخطي الوصيف 3:55 دقيقة "مواجهة" توتنهام وليدز يونايتد محط الأنظار 1:41 دقيقة ماذا قال لامبارد قبل مواجهة مانشستر سيتي ؟ 2:59 دقيقة ريال مدريد يدخل مواجهة سلتا فيغو بدون قائده راموس 0:31 دقيقة ليسر سيتي يمدد عقد مدافعه جوني إيفانز 5:19 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل عزف سيمفونية الفوز 0:32 دقيقة برشلونة: كوتينيو خضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى