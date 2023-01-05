لامبارد لا يبحث عن تطمينات من إدارة إيفرتون من قبل beIN SPORTS January 5, 2023 21:17 1:00 دقيقة قال فرانك لامبارد مدرب إيفرتون إنه لا يبحث عن تطمينات من مجلس إدارة النادي بشأن منصبه بعد الخسارة الكبيرة أمام ضيفه برايتون برباعية في الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز فرانك لامبارد -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة ماذا قال رياض محرز بعد مواجهة تشلسي ؟ 3:29 دقيقة محرز يقود مانشستر سيتي لفوز ثمين على تشلسي 0:18 دقيقة الدوري السعودي: الهلال يتخطّى الاتحاد 0:53 دقيقة فوز كبير لأضنة ديميرسبور على اسطنبول سبور 1:00 دقيقة لامبارد لا يبحث عن تطمينات من إدارة إيفرتون 1:07 دقيقة العربي يحافظ على صدارته لدوري نجوم قطر 1:33 دقيقة المسحل يترقّب مشاركة سعودية موفّقة في "خليجي 25" 3:10 دقيقة عمان تستهل "خليجي 25" بملاقاة العراق 2:36 دقيقة العراق يفتتح منافسات "خليجي 25" بمواجهة عمان 0:56 دقيقة كأس فرنسا: غياب ثلاثي "الرعب" ميسي ونيمار ومبابي