لامبارد: البطاقة الحمراء كانت نقطة تحول من قبل beIN SPORTS September 20, 2020 20:22 2:05 دقيقة أكد مدرب تشيلسي فرانك لامبارد بأن تشيلسي كان ماسكاً بزمام المباراة أمام ليفربول إلى حين حصول أندرياس كريستينسن على البطاقة الحمراء التي كانت نقطة تحول المواجهة. مقابلات ليفربول فرانك لامبارد تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة وليد عباس: "المباراة كانت صعبة على الطرفين" 0:41 دقيقة يوفنتوس يهزم سامبدوريا بالثلاثة ورونالدو يسجل 2:59 دقيقة الشرطة العراقي يتعادل مع استقلال الإيراني 0:41 دقيقة كولوسيفسكي يفتتح عداد أهداف يوفنتوس 2:05 دقيقة لامبارد: البطاقة الحمراء كانت نقطة تحول 1:42 دقيقة يورغن كلوب سعيد بأداء الفريق 2:04 دقيقة مانيه يروي بتواضع تفاصيل فوز ليفربول على تشيلسي 0:57 دقيقة أليسون: "كنا نعرف مدى صعوبة الفوز على تشيلسي" 0:36 دقيقة جحفلي: "الهلال لا يتأثر" 0:31 دقيقة أمير كردي: "كان هدفنا تحقيق التأهل"