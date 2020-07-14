وأكد مدرب البلوز في تصريحات بعد المباراة أنه لم يرد طلب المزيد من اللاعبين لأنه يعرف خصوصية هذا الوقت من الموسم.

وقال: "الأداء كان جيداً ومقبولاً، الأمور سارت على ما يرام في هذه المرحلة من الموسم نحن نعرف أن النقاط هي الأهم، حرمناهم من صناعة اللعب ولم يسجلوا".

وأضاف لاعب تشيلسي السابق: "كان في الإمكان أن نكون أفضل، أتفهم الأمر النقاط مهمة جداً، طلبت من لاعبي فريقي أن يحركوا الكرة بسرعة وأن يقدموا أداءً أفضل وأن يحافظوا على التوازن والصلابة بين الخطوط الثلاثة، ولكن في هذه المرحلة من الموسم يجب أن تحصل على النتائج لا أريد أن انتقد اللاعبين".

وفيما يتعلق بلاعبه أولفييه جيرو مسجل الهدف قال: "كنت أعرف أن جيرو سوف يقدم كل ما لديه في الميدان، أعرف أنه حصل على فرص وأنصاف فرص، نحن نستحقه".

