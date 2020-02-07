اللاعب البالغ من العمر واحد وثلاثين عاما كان قد انضم إلى قلعة آنفيلد عام ألفين وأربعة عشر قادما من ساوثهامبتون، وعلى الرغم من لعبه دورا مؤثرا مع الفريق خلال المواسم السابقة، لكنه فقد موقعه الأساسي، خاصة بعد التعاقد مع عدد من لاعبي خط الوسط، وهو الأمر الذي أجبر لالانا على اتخاذ قرار الرحيل أملا في الحصول على فرص لعب أكثر.



وأضافت التقارير أن وجهة اللاعب المقبلة ستكون إلى مدينة لندن، حيث عبّر ثنائي الشمال الشرقي في العاصمة الإنكليزية توتنهام وآرسنال عن رغبتهما في الفوز بخدماته، حيث يطمح توتنهام لتعويض رحيل كريستيان إريكسين، بينما يرى مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا في لالانا عنصرا مهما لعملية إعادة بناء الغانرز.