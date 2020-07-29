لالانا يتطلّّع لتقديم الإضافة لبرايتون July 29, 2020 09:55 0:45 دقيقة صرّح آدم لالانا بعد انتقاله من ليفربول إلى برايتون أنه يتطلع لأن يفيد بخبرته الكبيرة ناديه الجديد، لا سيما على صعيد مساعدة اللاعبين صغار السن في الفريق على تحسين مستوياتهم. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز آدم لالانا برايتون -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة أرسنال يقترب من تمديد إعارة سيبايوس 0:35 دقيقة ويليان يتلقّى عرضين من الـ"بريميرليغ" 0:49 دقيقة بورنموث يعتزم تقديم شكوى ضدّ شركة عين الصّقر ! 0:34 دقيقة شالكه يتنفس الصعداء ! 0:32 دقيقة دياز يطمئن محبيه 0:45 دقيقة لالانا يتطلّّع لتقديم الإضافة لبرايتون 0:36 دقيقة بلد الوليد يتوصّل إلى اتفاق مع خيتافي بشأن كارنيرو 0:29 دقيقة التعادل يحسم قمّة الوداد البيضاوي ومولودية وجدة 4:59 دقيقة كلارك يتراجع عن تصريحاته 3:32 دقيقة إنتر يهزم نابولي ويستعيد الوصافة سريعاً