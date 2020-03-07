وسجل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

ولم يخسر أرسنال في 7 مباريات في الدوري (3 انتصارات توالياً وقبلها 4 تعادلات)، ليحتل المركز التاسع بـ40 نقطة وقلص الفارق إلى 5 نقاط مع تشيلسي الرابع.

وأفلت أرسنال من عدة فرص لجاره اللندني، إذ صد قائمه كرة جارود بوين ومنع الحارس الألماني برند لينو الضيوف من فرص حقيقية لميخائيل أنتونيو والفرنسي سيباستيان هالير.

وبعد رفع راية التسلل أمام الألماني مسعود أوزيل الذي حضّر برأسه كرة "على المقاس" للاكازيت المتابع في المرمى، احتسب الهدف لفريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو "VAR".

