وبدا هاتشيسون، الذي لعب في ليفربول من 1990 إلى غاية 1994، مهاجماً للدولي المصري محمد صلاح قائلاً: "أشاهد كل أسبوع مباريات ليفربول وأتابع باهتمام محمد صلاح، يفعل أشياء رائعة في الملعب وأرقامه مخيفة لكنه لا يحسن القيام ببعض الأشياء، تمريراته متواضعة كما أنه يحتفظ بالكرة كثيراً فضلاً عن أنه متسرع في التصويب على المرمى".

وأضاف اللاعب الاسكتلندي، الذي يعمل معلقاً على مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز، في تصريحاته لشبكة ESPN قائلاً: "يسعى يورغن كلوب لتطوير إمكانيات صلاح لكنه يملك بعض الأشياء التي سيكون مطالباً بتحسينها. ورغم كل هذه الأمور إلا أن اللاعب المصري يملك أرقاماً مرعبة".

* اللاعب الاسكتلندي دون هاتشيسون في عام 2006 بألوان فريق كوفنتري سيتي الإنكليزي

وختم هاتشيسون قائلاً: "إذا كنت أشرف على المقاليد الفنية لفريق ليفربول سأقوم بالتعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند جايدون سانشو لأن طريقة لعبه تتماشى كثيراً مع طريقة لعب متصدر الـ"بريميرليغ".

وبقطع النظر عن ما قاله اللاعب السابق لأندية ويست هام وشيفيلد وإيفرتون وسندرلاند إلا أن محمد صلاح من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة كلوب وهو مهم جداً لفريق ليفربول من خلال الأداء الملفت الذي يقدمه المصري في الـ"بريميرليغ".

يذكر أن صلاح توّج بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنكليزي في موسم 2017-2018 برصيد 32 هدفاً كما أنه تقاسم هذه الجائزة مع زميله في الفريق السينغالي ساديو مانيه في الموسم الماضي بـ22 هدفاً لكل واحد منهما أما في الموسم الحالي وبعد مرور 29 جولة تمكن المصري من هز الشباك في 16 مناسبة.

وقاد صلاح فريق ليفربول في الموسم الماضي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن دوّن الهدف الأول من ركلة جزاء في النهائي.

يذكر أن ليفربول انتصر في نهائي المسابقة القارية أمام توتنهام هوتسبيير بهدفين دون رد.

وسيكون فريق ليفربول في مهمة الفوز بلقب الدوري الذي غاب عن خزائنه لمدة 30 عاماً وتعويض خروجه من مسابقة دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد الإسباني ومغادرته لمسابقتي كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة التي توّج بها مانشستر سيتي على حساب أستون فيلا 2-1 يوم 1 أذار/مارس الحالي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري بـ82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.