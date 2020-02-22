لاعبو ليفربول متفائلون بالحسم المبكر للقب February 22, 2020 11:23 0:40 دقيقة في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، اعتبر ثنائي ليفربول ساديو ماني ونابي كيتا، أنه لم يكن مفاجئاً أن ينافس الفريق على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم بعد أن كان قريباً جداً من إحرازه الموسم الماضي. مقابلات ليفربول ساديو ماني نابي كيتا -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة لاعبو ليفربول متفائلون بالحسم المبكر للقب 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:23 دقيقة نوير يتحدث عن الخطأ في مباراة بادربورن 0:45 دقيقة مباراة ريال مدريد وليفانتي - التغطية الخاصة 1:54 دقيقة فوز صعب لنابولي قبل مواجهة برشلونة 4:01 دقيقة ليفاندوفسكي ينقذ قلعة بافاريا من فخ بادربورن 0:36 دقيقة المهر "فويرط" يفوز بالشوط الثالث 0:23 دقيقة شاهد خطأ مانويل نوير الفادح امام بادربورن! 0:26 دقيقة الخور يتعادل مع ضيفه الريان 1:49 دقيقة هالاند يسعى لتخطي مسيرة والده