وقال كريستيان بارسلو الرئس التنفيذي لأستون فيلا : "اتفق اللاعبون والكادر التدريبي على تأجيل 25 في المائة من رواتبهم لمدة أربعة أشهر لمساعدة النادي خلال هذه الفترة من عدم اليقين مع إجراء مراجعة أخرى في نهاية هذه الفترة".

وأضاف: "لا يزال النادي ملتزماً تماماً بخدمة مجتمعاتنا المحلية من خلال مؤسسة أستون فيلا ونريد المساعدة والتأكد من إمكانية استخدام موظفينا ومواردنا أثناء عدم لعب كرة القدم".

وتابع "جعلنا جميع مرافقنا متاحة للمنظمات التي تعمل بجد لحماية الناس خلال هذه الفترة من الطوارئ الوطنية".

وفيلا هو أحدث ناد في الدوري الممتاز يعلن تأجيل رواتب لاعبيه بعد تحركات مماثلة من جانب ساوثامبتون ووست هام يونايتد وواتفورد وشيفيلد يونايتد.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنكلترا لأجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأعلن أرسنال خفضاً في الأجور يبلغ 12.5 بالمئة للاعبين والجهاز الفني منذ توقف الدوري، بينما تراجعت أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير وبورنموث عن قراراتها بمنح العاملين غير اللاعبين إجازة

إجبارية في أعقاب انتقادات حادة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، دافع نوريتش سيتي عن قراره بمنح موظفيه إجازة إجبارية، بينما قال تشيلسي إنه لن يكون هناك أي خفض أو تأجيل لأجور لاعبي الفريق الأول.