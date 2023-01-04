انتصر توتنهام على مضيفه كريستال بالاس 4-0 يوم الأربعاء في المرحلة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز مستفيداً من تألق نجمه هاري كين.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف ليفشل توتنهام في التسجيل بالنصف الأول للمباراة الثالثة توالياً بالدوري.

وواصل توتنهام تألقه بعد العودة من استراحة ما بين الشوطين مجدداً ليسجّل في شباك منافسه أربعة أهداف كان نصيب كين منها ثنائية (48 و53) قبل أن يضاعف الأيرلندي دورتي والكوري الجنوبي هيونغ مين سون النتيجة (68 و72).

وهذا الانتصار الأول لتوتنهام بعد تعادل وخسارة في الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد الثالث والرابع توالياً.

من جهة أخرى توقف رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً.

وفي مباريات أخرى خسر ساوثهامبتون من نوتنغهام بهدف دون رد وتعادل ليدز يونايتد مع وست هام 2-2 واستون فيلا مع وولفرهامبتون 1-1.