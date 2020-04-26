وكان كين (20 عاما) انضم لإيفرتون قادما من يوفنتوس في الصيف الماضي.

وعرضت وسائل إعلام بريطانية صورا لكين خلال حفل في شقته مع عدد من الضيوف.

وقال إيفرتون في بيان ”نادي إيفرتون منزعج للغاية بعد علمه بقيام أحد لاعبي الفريق الأول بمخالفة التعليمات الحكومية وسياسة النادي فيما يتصل بأزمة فيروس كورونا.“

وأضاف البيان ”كشف النادي وبكل حزم للاعب عن خيبة أمله وأوضح له بأن مثل هذه الأفعال غير مقبولة مطلقا.“

وجاء في البيان أيضا ”أكد إيفرتون دوما مدى أهمية اتباع التوجيهات الحكومية، التي تشمل القواعد والنصائح الخاصة بما يتعين القيام به داخل وخارج البيت، من خلال سلسلة من المراسلات الرسمية لجميع أعضاء النادي ومن بينهم اللاعبون.“

وتوقف نشاط كرة القدم في بريطانيا في منتصف مارس/آذار الماضي بسبب الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 20 ألف شخص في البلاد ولا يتوقع عودة النشاط قبل منتصف يونيو حزيران المقبل.

وكين ليس أول لاعب يكسر القواعد الخاصة بالقيود المفروضة في انجلترا جراء العدوى إذ سبقه في ذلك كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي الذي استضاف حفلا في منزله أيضا.

واعتذر ووكر بعد ذلك عن تصرفه.

كما اعتذر سيرج أورييه مدافع توتنهام هوتسبير وزميله لاعب الوسط موسى سيسوكو عن انتهاك ارشادات التباعد الاجتماعي بعدما نشرا لقطات مصورة وهما يتدربان معا.

وبدأ لاعبو الدوري الانجليزي الممتاز حملة لجمع تبرعات لصالح قطاع الخدمات الصحية البريطانية خلال الأزمة.