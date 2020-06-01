كيف تبدو استعدادات الأندية الإنكليزية لاستئناف الدوري؟ من قبل beIN SPORTS June 1, 2020 22:21 2:31 دقيقة مراسل beIN SPORTS سامي سهمود يطلعنا مباشرة من لندن للحديث عن آخر الاستعدادات لاستئناف الموسم الكروي في إنكلترا. -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة ديل بوترو يستغني عن مدربه بريتو 1:19 دقيقة مورينيو يثني على التزام لاعبيه في فترة الحجر الصحي 0:49 دقيقة جدول ومواعيد مباريات الدوري الإسباني 0:34 دقيقة دوري الدرجة الأولى الإنكليزي يعود في 20 يونيو 4:56 دقيقة مينغس ينتقد بشدة قرار استئناف المباريات 0:39 دقيقة هل تعود الجماهير الإنكليزية من بوابة الكأس؟ 0:34 دقيقة ليفربول قد يحتفل في الميرسيسايد ان سمح له 0:36 دقيقة الأندية الإنكليزية تطلق استعداداتها للموسم القادم 0:58 دقيقة بيلباو يمدد التعاقد مع مدربه غاريتانو 0:47 دقيقة لاعبو ليفربول مستمتعون بالعودة للتدريبات