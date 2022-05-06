كونتي يعترف بصعوبة مواجهة ليفربول كلوب من قبل beIN SPORTS May 6, 2022 13:23 1:12 دقيقة أكد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام أنّ منافسه القادم في الجولة المقبلة من الدوري الإنكليزي الممتاز فريق ليفربول يمر بفترةٍ ممتازة وذلك يعطي حماساً كبيراً للاعبي الريدز. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز كونتي -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة سايس يشيد بتعاون طاقم الفريق خلال شهر رمضان 2:12 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى لحسم لقب دوري كرة اليد 1:12 دقيقة كونتي يعترف بصعوبة مواجهة ليفربول كلوب 0:58 دقيقة إنزاغي يحذّر من صعوبة مباراة إنتر وإمبولي 0:59 دقيقة تشيلي تشتكي إلى "فيفا" بشأن جنسية لاعب إكوادوري 0:38 دقيقة جائحة كورونا تفرض تأجيل الألعاب الآسيوية 0:41 دقيقة أرسنال يمدد عقد مدربه أرتيتا حتى 2025 2:54 دقيقة مورينيو يتحدث عن وصول روما لنهائي دوري المؤتمر 3:05 دقيقة فينورد يتعادل مع مرسيليا ويتأهل إلى النهائي 3:55 دقيقة غلاسكو رينجرز يُطيح بلايبزيغ ويصعد للنهائي