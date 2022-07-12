كونتي يطمح إلى المنافسة على كل الألقاب مع توتنهام July 12, 2022 19:11 0:46 دقيقة قبل يوم من انطلاق مبارياته الودية تحضيراً للموسم الجديد في العاصمة الكورية سول قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام إنه يطمح لجعل الفريق قادراً على المنافسة في جميع المسابقات الأربع التي سيلعبها في الموسم الجديد، مؤكّداً أنّه يتوقع عاماً صعباً. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة بوغبا يؤكد سعادته بالعودة إلى يوفنتوس 0:54 دقيقة تأهل الثنائي بيرجيرون ولييغ إلى الدور الثاني 0:35 دقيقة أتلتيكو يتابع استعداداته للموسم الجديد 0:40 دقيقة الثنائي ساغير ولوغو يتقدم إلى الدور الثاني 0:26 دقيقة روني مدرباً لنادي دي سي يونايتد الأميركي رسمياً 0:34 دقيقة واتفورد يضم الألباني ماناي من برشلونة 3:46 دقيقة فوز الدنمارك على فنلندا في بطولة أوروبا للسيدات 0:36 دقيقة نيلسن يحرز المرحلة العاشرة وبوغاتشار يواصل الصدارة 0:41 دقيقة تقارير - تشيلسي يعتزم التقدم بعرض لضم كوليبالي 0:46 دقيقة كونتي يطمح إلى المنافسة على كل الألقاب مع توتنهام