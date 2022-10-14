كونتي يشدد على جاهزية توتنهام قبل مواجهة إيفرتون من قبل beIN SPORTS October 14, 2022 21:54 0:40 دقيقة أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام أن فريقه جاهز ذهنياً وبدنياً للمباراة أمام إيفرتون على الرغم من المجهود الذي بذله اللاعبون في مواجهة آينتراخت فرانكفورت وسط الأسبوع. مقابلات توتنهام هوتسبير أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة كاكا يتحدّث عن مواجهة الكلاسيكو 0:40 دقيقة كونتي يشدد على جاهزية توتنهام قبل مواجهة إيفرتون 2:54 دقيقة انتصار تاريخي للمغرب في كأس العالم للناشئات 0:39 دقيقة زاركو يحقق أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية 0:41 دقيقة مانشستر سيتي يمدّد عقد لاعبه فيل فودين حتّى 2027 1:00 دقيقة ماذا قال رودريغو وبيدري قبل مواجهة الكلاسيكو ؟ 1:01 دقيقة كلوب يُشيد بهالاند 1:38 دقيقة ريشارليسون في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:33 دقيقة تقارير - كانتي يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة 1:29 دقيقة غريزليس يختتم موسمه الإعدادي للـ"NBA"