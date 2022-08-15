وكانت المباراة شهدت توتراً كبيراً عندما سجل لاعب وسط توتنهام الدنماركي هويبرغ هدف التعادل الأول لفريق شمال لندن من تسديدة زاحفة من خارج المنطقة الى يمين حارس تشيلسي مندي، إذ انفعل توخل سريعاً على الحكم مطالباً بخطأ من الأوروغوياني رودريغو بنتانكور على هافيرتس قبل الهدف واصطدم بكونتي الذي توجه بانفعال شديد وهو يحتفل إلى مقاعد بدلاء تشيلسي ما خلق بلبلة على مقاعد البدلاء.

وتكررت المشادة مجدداً مع نهاية المباراة، إذ صافح كونتي نظيره الألماني إلا أن الأخير بدا غاضباً كون الإيطالي لم ينظر إليه ما أدى الى مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء.

توخيل وكونتي يعلقان

وبعد نهاية المباراة أكد توخيل أن مباراة توتنهام اتسمت بالحماس والمتعة والتشويق، مشيراً إلى أن ما حصل بينه وبين كونتي يبقى جزءا من اللعبة، فيما قلل المدربُ الإيطالي من أهمية المناوشة التي تلت صافرة النهاية.

في السياق ذاته أفادت مصادر إعلامية أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم قد يتجه إلى فتح تحقيق حول أحداث ما بعد مباراة تشيلسي وتوتنهام بسبب ما جرى بين توخيل وكونتي.