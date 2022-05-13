كونتي: "كنا تحت ضغط كبير" من قبل beIN SPORTS May 13, 2022 10:32 0:43 دقيقة أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام أن فريقه كان تحت ضغط كبير مشيرا إلى أنه كان يملك فرصة واحدة هي الفوز إن أراد المحافظة على حظوظه في نيل مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة موقعة مرتقبة بين الوداد وبيترو أتلتيكو 1:26 دقيقة فاران يصف موسمه الأول مع مانشستر يونايتد بالإيجابي 0:30 دقيقة فابينيو يغيب عن صفوف ليفربول أمام تشيلسي 1:06 دقيقة "كاف" يجدّد تمسّكه بإقامة نهائي الأبطال في المغرب 0:43 دقيقة كونتي: "كنا تحت ضغط كبير" 1:00 دقيقة ألمانيا إلى نهائي بطولة أوروبا للسيدات تحت 17 عاما 6:29 دقيقة ريال مدريد يستعرض ويرسل ليفانتي للدرجة الثانية 3:38 دقيقة توتنهام يحسم ديربي شمال لندن بفوز ثمين على آرسنال 0:56 دقيقة الركراكي: "لا أهتم لما يثار حول ملعب النهائي" 0:26 دقيقة أنس جابر تواصل تقدمها في بطولة روما