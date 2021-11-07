كونتي أمام أول اختبار له هذا الموسم في البريميرليغ من قبل beIN SPORTS November 7, 2021 10:04 3:08 دقيقة بعد قيادته السبيرز إلى الفوز على فيتيسه الهولندي في دوري المؤتمر الأوروبي، يستعد أنطونيو كونتي لخوض غمار أول اختبار له هذا الموسم في البريميرليغ، عندما يحل توتنهام ضيفا على إيفرتون لحساب الجولة 11. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي الممتاز أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة بيولي: "إنتر هو المرشح للفوز" 3:08 دقيقة كونتي أمام أول اختبار له هذا الموسم في البريميرليغ 2:33 دقيقة ليفربول ووست هام | معلومات البث المباشر 1:18 دقيقة ديربي الدار البيضاء ينتهي بالتعادل 4:42 دقيقة باريس سان جيرمان يعود بالنقاط من أرض بوردو 5:32 دقيقة ريال مدريد يواصل سلسلة عروضه الجيدة 0:33 دقيقة نوريتش يقيل مدربه دانيال فاركي 0:34 دقيقة كوادرادو يمنح يوفنتوس فوزاً بشقّ الأنفس 1:05 دقيقة بارجوان يتحدث عن الكيفية التي تعادل بها برشلونة 0:32 دقيقة فودين: "سيطرنا على كل مجريات المباراة"