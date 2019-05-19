وجاء في رسالة مطولة من كومباني نشرها في حسابه الرسمي على فيسبوك عبر الإنترنت إعلانه الرسمي عن الرحيل: "لا أستطيع أن أصدق بأنني أكتب هذا ولكن".

واعترف كومباني الذي عانى من الإصابات المتلاحقة بأنّه فكّر في وقت سابق بالرحيل أكثر من مرة كما أقرّ بفضل مانشستر سيتي عليه: "مانشستر سيتي أعطاني كلّ شيء، لقد حاولت الرد قدر المستطاع".

وانضم كومباني (33 عاماً) إلى مانشستر سيتي في 2008 قادماً من هامبورغ الألماني كما سبق له اللعب في أندرلخت بين 2003 و2006.

وأسهم كومباني بشكل مباشر في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الممتاز الصعب جداً هذا الموسم خاصة وأنّه تمكن من تسجيل هدف الفوز على حساب ليستر سيتي 1-0 في المرحلة قبل الأخيرة.

وفيما يتعلق بوجهته المستقبلية قال كومباني: "لثلاث سنوات قادمة سأكون لاعباً ومدرباً في أندرلخت"، مؤكداً حنينه للفريق الذي ترعرع به.

وتوّج كومباني مع سيتي أمس السبت بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي ليحقق مع فريقه الثلاثية المحلية التاريخية في الكرة الإنكليزية.

وسبق لكومباني الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات.

من جهته شكر مانشستر سيتي كومباني على ما قدمه خلال 360 مباراة خاضها مع الفريق مسجلاً 20 هدفاً.