كوليبالي اتصل بجون تيري! August 4, 2022 15:46 1:23 دقيقة أكد خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي أنّه اتصل بنجم البلوز سابقاً جون تيري وطلب منه السماح له بحمل رقمه السابق، مشيراً إلى أنه سعيد جداً مع تشيلسي ويطمح لتقديم الأفضل في الموسم الجديد. مقابلات تشيلسي خاليدو كوليبالي -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة بالميراس يفرض التعادل على أتلتيكو مينيرو 0:25 دقيقة ساو باولو يأخذ الأفضلية في كوبا سود أمريكانا 0:51 دقيقة برشلونة يتخذ إجراءات صارمة بحق أومتيتي وبرايثوايت 0:39 دقيقة تشيلسي يدرس إمكانية التعاقد مع أوباميانغ 0:30 دقيقة باريس سان جيرمان يتطلع لبداية مثالية أمام كليرمون 1:23 دقيقة كوليبالي اتصل بجون تيري! 0:33 دقيقة إيفرتون لتغيير الصورة التي ظهر بها الموسم الفائت 0:39 دقيقة ليفربول يضع اللمسات الأخيرة على استعداداته 0:24 دقيقة تشيلسي يتعاقد مع لاعب الوسط الواعد تشوكويميكا 0:42 دقيقة ميرتنز يودع نابولي بعد تسعة مواسم في صفوفه