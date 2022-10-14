كلوب يُشيد بهالاند من قبل beIN SPORTS October 14, 2022 18:41 1:01 دقيقة قبل استقبال مانشستر سيتي يوم الأحد على ملعب أنفيلد أشاد الألماني يورغن كلوب مدرّب ليفربول بإمكانيّات المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مؤكّدا أنّ التركيز على الحدّ من خطورته قد يفتح فجوات أمام بقيّة نجوم السّيتي. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي ليفربول يورغن كلوب إيرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة زاركو يحقق أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية 1:00 دقيقة ماذا قال رودريغو وبيدري قبل مواجهة الكلاسيكو ؟ 1:01 دقيقة كلوب يُشيد بهالاند 1:38 دقيقة ريشارليسون في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:33 دقيقة تقارير - كانتي يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة 1:29 دقيقة غريزليس يختتم موسمه الإعدادي للـ"NBA" 3:02 دقيقة جولة احتفالية لمجموعة من الدرّاجين في قطر 1:09 دقيقة محمد الشوربجي إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة 0:44 دقيقة لجنة المشاريع والإرث تستضيف ورشة عمل "مكسيكية" 0:44 دقيقة الغموض يحيط بمستقبل فيليش مع أتليتيكو مدريد