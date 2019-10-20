كلوب ينتقد حكم مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد October 20, 2019 19:54 0:51 دقيقة قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه راضٍ عن لاعبيه رغم التعادل مع مانشستر يونايتد ووجه انتقادات للحكم مارتن أتكينسون. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة كلوب ينتقد حكم مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 1:45 دقيقة سولسكاير يتحسر على ضياع الفوز أمام ليفربول 4:40 دقيقة الدوري الإيطالي: تعادل مخيب لروما 3:55 دقيقة تعادل مخيّب يحسم مواجهة يونايتد وليفربول 4:20 دقيقة إنتر يفك عقدة ساسوولو ويواصل "خنق" يوفنتوس 0:54 دقيقة ألافيس يعبر بأمان من محطة ضيفه سيلتا فيغو 0:43 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن إصابة مدافعه زوله 3:29 دقيقة فان دايك يتحدث عن علاقته بنجوم ليفربول 11:19 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية