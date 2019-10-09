كلوب يكمل أربعة أعوام على رأس إدارة ليفربول الفنية من قبل beIN SPORTS October 9, 2019 14:36 0:49 دقيقة أكمل المدرب الألماني يورغن كلوب أربع سنوات على رأس الإدارة الفنية لنادي ليفربول فترة نجح خلالها كلوب في إعادة الهيبةِ للريدز محلياً وأوروبياً، وتوجها بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة تفاقم أزمة رفع الاثقال في مصر 1:09 دقيقة العبيدلي يحذّر من خطورة القرصنة 1:15 دقيقة الأرجنتين تنهي مشوارها بفوز مثير 2:21 دقيقة بلاتيني يطمح للعودة 1:02 دقيقة الكشف عن تمثال لزلاتان إبراهيموفيتش 0:49 دقيقة كلوب يكمل أربعة أعوام على رأس إدارة ليفربول الفنية 0:56 دقيقة فينغر: أرسنال لا يستطيع منافسة ليفربول على اللقب 0:49 دقيقة ميسي رغب بالرحيل عن برشلونة بسبب الضرائب 0:41 دقيقة ديمبيلي يغيب عن الكلاسيكو بعد إيقافه لمباراتين 0:44 دقيقة تغريدة هونغ كونغ مزيد من التفاعل بين أميركا والصين