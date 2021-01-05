كلوب يعترف بمعاناة ليفربول من مشكلة تهديفية من قبل beIN SPORTS January 5, 2021 13:41 1:03 دقيقة عبّر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن إحباطه الشديد إثر الهزيمة، مضيفاً أنّ البداية السيئة أثرت على الفريق، معترفاً في الوقت ذاته بوجود مشكلة تهديفية يعاني منها الريدز حالياً. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 0:22 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 2:32 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريفر بليت وبالميراس 2:03 دقيقة بلايلي الأفضل ضمن الدوري القطري نوفمبر في وديسمبر 0:25 دقيقة ماينتز يعين مدرباً جديداً 1:03 دقيقة كلوب يعترف بمعاناة ليفربول من مشكلة تهديفية 0:38 دقيقة تقارير: دي بروين رفض عرض التمديد مع مانشستر سيتي 0:45 دقيقة هل يرحل راموس عن ريال مدريد؟ 2:50 دقيقة ليفربول يسقط في ساوثهامبتون 0:34 دقيقة مواجهات مثيرة في ثمن نهائي كأس أمير دولة قطر