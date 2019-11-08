كلوب يطالب لاعبيه بالتحلي بالشجاعة والمثالية لتجاوز سيتي

ولم يخسر ليفربول متصدر الدوري خلال 11 مباراة خاضها هذا الموسم ويتفوق بفارق ست نقاط على سيتي صاحب المركز الثاني.

ولم يخسر فريق المدرب الألماني في آخر 43 مباراة له في الدوري على أرضه وسيستضيف سيتي الذي حقق 11 انتصاراً في آخر 12 مباراة خارج ملعبه.

وظل الفريقان يتصارعان على لقب الدوري الموسم الماضي حتى اليوم الأخير من البطولة حيث توّج سيتي باللقب بعد أن تفوق بفارق نقطة واحدة على ليفربول.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "إنّ المنافسة بين الفريقين أصبحت "أكبر وأكبر".

وتابع: "في آخر عامين كانت كل مواجهة بيننا حاسمة. لم يحدث في أي مباراة أن قال أحد منا يمكننا خسارة هذا اللقاء. إنها مباراة كبيرة. الفريقان جيدان فعلاً. الخبر السار أنها على ملعب انفيلد تحت الأضواء الكاشفة. كل الأمور واضحة تماماً ولا أحد يخفي أي شيء. إذا لم نملك الشجاعة أمام مانشستر سيتي فلن نتمكن من الحصول ولو على نقطة واحدة".

وأضاف كلوب: "علينا خلق الفرص ولكن يجب أن يكون التمركز والدفاع مثاليين. إنها مباراة مثيرة للاهتمام. نحاول بالفعل التأقلم مع ما يفعله الفريق المنافس والتأكد من حرمانه من تنفيذ ما يريد، لكن هذا يمكن أن يؤدي لأشياء أخرى كأن لا تتمكن من خلق فرص أو ألاّ تتمكن من الهجوم بقوة".

وأهدى الظهيران المتألقان ترينت ألكسندر-أرنولد وأندرو روبرتسون زملاءهما 23 تمريرة حاسمة في الدوري الانكليزي الموسم الماضي وقال كلوب إنّ انطلاقهما عند الجناحين يبدو ضرورياً لزيادة الضغط واختراق دفاعات الفرق المنافسة القوية.

وواصل: "كرة القدم الحديثة باتت على هذا النحو. نحتاج لأن نكون أقوياء في الجناحين. المنطقة أمام المرمى تكون مزدحمة ونحتاج العثور على طريق للمرور. سنحاول الاستفادة من مهارات هذا الثنائي. يجيدان تنفيذ الكرات العرضية كما يتمتعان بالحيوية والشجاعة واللياقة البدنية والقدرة على التحمل. يجيدان العمل عند التحول من الدفاع للهجوم وحققا نتائج طيبة حتى الآن".