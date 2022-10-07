كلوب يشيد بتجربة أرتيتا مع أرسنال من قبل beIN SPORTS October 7, 2022 17:33 1:27 دقيقة عبر يورغن كلوب مدرب ليفربول عن احترامه التام للمجهود الذي يبذله ميكيل أرتيتا في بناء فريق آرسنال بعناصر جلها من الشباب، مؤكداً أنهم يستحقون المركز الذي يحتلونه حالياً. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة إشبيلية يقدم مدربه الجديد خورخي سامباولي 1:27 دقيقة كلوب يشيد بتجربة أرتيتا مع أرسنال 0:47 دقيقة ميسي يغيب عن مباراة رانس وباريس سان جيرمان 1:26 دقيقة ليكرز يتلقى خسارته الثالثة على التوالي 0:54 دقيقة الاتحاد الدولي لنقابات العمال يشيد بدولة قطر 0:36 دقيقة فيردر بريمن ينشد الفوز من بوابة هوفنهايم 0:36 دقيقة أوساسونا يستضيف فالنسيا وعينه على النقاط الثلاث 1:01 دقيقة الجماهير الأرجنتينية تعبر عن حزنها بعد قرار ميسي 0:32 دقيقة نوتينغهام فوريست يجدد تعاقده مع مدربه ستيف كوبر 0:44 دقيقة نيتو يخضع لجراحة ويغيب عن مونديال قطر 2022