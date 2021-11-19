كلوب يشيد بأرسنال بعد العودة إلى المسار الصحيح November 19, 2021 18:40 1:31 دقيقة قبل المواجهة المرتقبة بين ليفربول وآرسنال بالدوري الإنكليزي الممتاز، أشاد يورغن كلوب بفريق الغانرز بعدما استطاعوا تداركَ سلسلة النتائج المخيبة بداية الموسم. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة المغرب في صدارة المنتخبات العربية ضمن تصنيف الفيفا 0:36 دقيقة بوتاس يتصدر التجارب الحرة الثانية ضمن جائزة قطر 0:35 دقيقة سيدات إسبانيا في نهائي بطولة العالم للبادل بجدارة 1:31 دقيقة كلوب يشيد بأرسنال بعد العودة إلى المسار الصحيح 0:56 دقيقة أرتيتا يشدد على صعوبة مباراة أرسنال أمام ليفربول 0:39 دقيقة "كاف" سيحدّد موعد قرعة الدور الحاسم في 25 نوفمبر 0:47 دقيقة فيرشتابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل 2:25 دقيقة موناكو "المتعثّر" ينشد الفوز من بوابة ليل 0:49 دقيقة مدرّب برايتون يتحدّث عن مواجهة أستون فيلا "جيرارد" 1:26 دقيقة فان دايك: "صلاح من أفضل لاعبي العالم حالياً"