كلوب يشرح سبب تغيير صلاح في مباراة تشيلسي من قبل beIN SPORTS March 5, 2021 14:01 0:38 دقيقة أكّد الألماني يورغن كلوب، مدرّب ليفربول، أنّ النّجم المصري محمّد صلاح كان مُحبطاً بعد تغييره في مواجهةِ تشيلسي مشيراً إلى أنّه لم يكن يُريد المخاطرة به لأنّه بدا وكأنّه يُعاني من حدّة اللّقاء. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب محمد صلاح -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة الملف الاقتصادي هاجس حقيقي للرئيس المقبل لبرشلونة 2:25 دقيقة يوفنتوس يعيش على وقع أزمة مالية بسبب "كوفيد-19" 8:30 دقيقة قراءة في ردود الأفعال بعد سقوط ليفربول أمام تشيلسي 0:38 دقيقة كلوب يشرح سبب تغيير صلاح في مباراة تشيلسي 2:39 دقيقة مواجهة عربية خالصة بين بلوزداد والهلال 0:45 دقيقة تعرف على تشكيلة ليبرون جيمس لمباراة كل النجوم 2:10 دقيقة هوليداي يقود باكس للفوز على غريزليز 3:11 دقيقة تشيلسي يزيد من محن ليفربول على أرضه 0:33 دقيقة توتنهام يحقق فوزه الثالث توالياً 0:25 دقيقة الهلال السوداني يتعاقد مع فورموزينيو