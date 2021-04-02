كلوب يشدّد على صعوبة مباراة ليفربول وأرسنال April 2, 2021 21:05 0:50 دقيقة أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة آرسنال في الجولة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز أنّ المباراة لن تكون سهلة وعلى الفريق أن يدافع بقوة من أجل الفوز. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة الأسترالي جاك ميلر يخطف الأنظار 0:44 دقيقة توخيل أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي لشهر مارس 1:06 دقيقة غوارديولا: "من المستحيل تعويض أغويرو" 0:57 دقيقة مورينيو لا يريد الحديث عن مستقبل كين مع توتنهام 0:18 دقيقة شباب بلوزداد (2) ومازيمبي (0) - التغطية الخاصة 1:32 دقيقة توخيل يرفض الحديث عن أغويرو وهالاند 0:50 دقيقة كلوب يشدّد على صعوبة مباراة ليفربول وأرسنال 0:48 دقيقة بوروسيا دورتموند: "هالاند ليس للبيع" ! 0:33 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن إصابة فيراتي بفيروس كورونا 0:35 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة الهلال وصن داونز