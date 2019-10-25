كلوب يشدد على احترام توتنهام "المنافس الجدّي" من قبل beIN SPORTS October 25, 2019 20:38 1:11 دقيقة ذكر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يدرك صعوبة مواجهة الأحد ضد توتنهام في ظل عزيمة الأخير على تدارك الأخطاء السابقة مؤكداً أنه يحترم "السبيرز" الذي يبقى من ضمن الأندية المنافسة على لقب الدوري. مقابلات يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 11:41 دقيقة موجز الأخبار 0:32 دقيقة الريان يحسم القمة مع العربي ويتصدر مؤقتاً 0:44 دقيقة ساري يؤكد غياب نجمه رونالدو عن مواجهة ليتشي 0:53 دقيقة لامبارد يشيد بالعنيد بيرنلي ويعطي "وصفة" الفوز 1:54 دقيقة ليفربول وتوتنهام.. تجدد المواجهة وسط أهداف متباينة 0:47 دقيقة مدرب توتنهام ينوي الإطاحة بليفربول "المتكامل" 1:11 دقيقة كلوب يشدد على احترام توتنهام "المنافس الجدّي" 0:47 دقيقة "الجلّاد" أوبيلكا إلى نصف نهائي دورة بازل 0:24 دقيقة بيريتيني إلى مربع دورة فيينا ونادي العشرة الأوائل 0:35 دقيقة البرازيل تفقد نيمار في "الوديات" المقبلة