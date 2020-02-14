كلوب يجهل مصير صلاح في الألعاب الأولمبية من قبل beIN SPORTS February 14, 2020 18:24 1:22 دقيقة كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول عدم تلقي ناديه أي اتصال بشأنِ مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو ألفين وعشرين، مشيرا إلى أنهم سمعوا عبر أجهزة الإعلام فقط خبر ضم صلاح إلى قائمة المنتخب الأولمبي المصري. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة الذوادي: المونديال سيسهم بخدمة أهداف قطر التنموية 0:51 دقيقة بين ديفيس ولو تشيلسو يعودان إلى تدريبات توتنهام 1:19 دقيقة مواجهة فالنسيا وأتليتيكو مدريد تكتسي بالندية 1:12 دقيقة مستقبل دوناروما مع ميلان مجهول 0:25 دقيقة البرتغال وبلجيكا وكرواتيا وسويسرا في الدوحة 1:22 دقيقة كلوب يجهل مصير صلاح في الألعاب الأولمبية 1:19 دقيقة درجال يأمل بتغيير النظام الأساسي للاتحاد العراقي 3:02 دقيقة أسرع الثلاثيات في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز 0:52 دقيقة كابيلو حاول التعاقد مع ميسي 0:55 دقيقة بارتوميو: "نحن نساهم في تنمية مدينة برشلونة"