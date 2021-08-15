كلوب يثني على محمد صلاح بعد فوز ليفربول من قبل beIN SPORTS August 15, 2021 11:06 1:29 دقيقة أثنى مدرب ليفربول يورغن كلوب على أداء النجم المصري محمد صلاح الذي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي يسجل في المبارايات الافتتاحية لخمسة مواسم متتالية. مقابلات ليفربول يورغن كلوب محمد صلاح -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة أنجيه يدكّ شباك ليون المنقوص بثلاثية نظيفة 0:37 دقيقة بيندر يتوّج بسباق جائزة النمسا 1:23 دقيقة بداية قوية لأياكس أمستردام 0:49 دقيقة سبورتينغ لشبونة يحقق فوزه الثاني 0:32 دقيقة وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية غيرد مولر 0:40 دقيقة الإسباني دييغو كوستا إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي 1:29 دقيقة كلوب يثني على محمد صلاح بعد فوز ليفربول 0:44 دقيقة مدفيديف يتعملق أمام إيسنر ويبلغ نهائي تورونتو 4:34 دقيقة ريال مدريد يفوز وبنزيمة يبدع 0:47 دقيقة واتفورد يقتنص فوزاً مثيراً من أستون فيلا